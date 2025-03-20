日本テレビ系情報バラエティー「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に、「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのがＶＴＲ出演。ＭＣの山里亮太の「嫌だったこと」を告白した。番組では音楽アワード「ＭＴＶＶＭＡＪＰｒｅ‐Ｓｈｏｗ」のレッドカーペットに登場したあのにインタビュー。その中であのは、スタジオの山里に「ずっと僕のことを弟子みたいな感じでマウントをとるのをやめてほしいなって」とクレーム。さ