埼玉県日高市にある豚のテーマパーク「サイボク」。こちらで購入できる、ベーコンが主役の「ゴールデンポークベーコンピザ」が絶品ですよ〜！サイボク「ゴールデンポークベーコンピザ」1404円ピザの説明の前に、まずはみなさんが気になっているであろう（！）豚のテーマパークについて説明を。ブランド豚の開発から、牧場で豚を育て、職人の手で加工し、販売するところまでを一貫して行う、埼玉発の豚肉のプロ企業・サイボク。そん