1次リーグのトルコ戦で、話し合う日本代表フォルティウスの吉村（手前左）と小林＝議政府（共同）【議政府（韓国）共同】来年のミラノ・コルティナ冬季五輪の出場枠が懸かるカーリングの女子世界選手権第6日は20日、韓国の議政府で1次リーグが行われ、日本代表のフォルティウスはトルコに3―4で敗れ、3勝6敗となった。出場13チームのうち上位6チームが勝ち抜ける1次リーグの突破は極めて厳しくなった。第10戦で前回優勝のカナダ