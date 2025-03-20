◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦天理１―５山梨学院（2025年3月20日甲子園）4点を追う天理の9回の攻撃。先頭の代打・石黒の左前打を合図に「ワッショイ」の大合唱が始まった。死球と永末の左前打で1死満塁と好機を広げると、「ワッショイ」の音量はMAXとなった。最後は下坊の打球が右飛となって試合終了。それでも古豪の粘りと「ワッショイ」のド迫力で甲子園のファンを魅了した。球場だけではなく、ネットで