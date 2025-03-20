第９７回選抜高校野球大会第３日の２０日、第２試合で登場した天理（奈良）のアルプス席では、奈良から約１９００人が応援団が駆けつけ、チームカラーの紫で覆われた。応援団が被る帽子が今年新調された。従来通りの「天」の刺繍（ししゅう）に加え、つばの部分にマスコットの「ベア（熊）」があしらわれた。吹奏楽部の中山剛士部長（１７）は「天理の伝統をより一層背負ったように感じる」と語った。バトントワリング部の中