「選抜高校野球・１回戦、天理１−５山梨学院」（２０日、甲子園球場）天理（奈良）は逆転負けで、２０２１年以来の春センバツ勝利はならなかった。三回に安打と２四死球で２死満塁とすると、石井翔太（３年）への押し出し死球で１点を先制した。投球を顔面に受けた石井は負傷交代した。直後に２点を奪われ逆転されると、その後は相手の２番手以降の投手を攻略できなかった。