【モデルプレス＝2025/03/20】俳優の小関裕太が3月に「小関裕太 2025-2026年カレンダー『Pieces of Memories Diary』」を発売し、20日には東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペースにて対面式特典会を開催。モデルプレスは特典会前の小関を直撃し、カレンダーへの思いや出演中のドラマにに関するエピソード、さらには夢を叶える秘訣を聞いた。【写真】小関裕太、キンプリ永瀬廉に「助けられていた」理由◆小関裕太カレンダー「