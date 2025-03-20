米スポーツビジネスニュースサイト「スポルティコ」は１９日（日本時間２０日）、ＭＬＢ選手の収入について特集し、ドジャース・大谷翔平投手（３０）の今季の収入が、１億ドル（約１４８億円）を超える見込みであることを報じた。同サイトによると、大谷はドジャースから受け取る年俸以外のスポンサー収入だけで１億ドル（約１４８億円）を超えると紹介。これまで、ＭＬＢ選手のスポンサー収入の最高額はジーター（元ヤンキー