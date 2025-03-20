イギリス・ロンドン発のファッションウォッチブランド「OLIVIA BURTON（オリビア・バートン）」から、最新ウォッチコレクション『Modern Classics』がお目見え。“GROSVENOR MINI”と“DIMENSION”の2シリーズが、3月20日（木・祝）より取扱店と日本公式オンラインストアにて販売中です。手元に個性をプラスする、とっておきの1本がきっと見つかるはずですよ。「オリビア・バートン」の腕時計は豊富なデザインが魅力！クラシックな