山梨学院５―１天理（１回戦＝２０日）山梨学院は四回、鳴海の２点二塁打で逆転し、その後も加点。三回途中から２番手で登板した藤田の好投などでリードを守った。天理は序盤の好機を生かせず、押し出し死球の１点で終わった。