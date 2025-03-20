【ソウル聯合ニュース】韓国最大野党「共に民主党」の朴贊大（パク・チャンデ）院内代表は２０日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の権限を代行する崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官の憲法違反をこれ以上黙って見過ごすことはできないとし、崔氏の弾劾手続きを開始する方針を示した。禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長が主宰した与野党の院内代表会合後、記者団に対して明らかにした。具体的な手続きや時期に