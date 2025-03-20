歌手の藤あや子さんが自身のＸで、愛猫のマルとオレオが米メジャーリーグ・東京シリーズのカブスvsドジャース戦を観戦していたことを明かしました。【写真を見る】【ねこ】藤あや子さんの愛猫マル・オレオそろって “オオタニサーーーーーーーーーーーーン！！！！！！” 1号ホームランに絶叫？マルとオレオは、香箱座りで隣同士に並んで観戦していた模様。両方とも、丸い目を大きく見開いて、口を大きく開けて叫んでいるように