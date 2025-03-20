奇抜な格好をしていますが、実はこの2人は現役の警察官で、前田孝文さんに、鈴木北九生（きくお）さんです。鈴木北九生さん：息子と信じちゃいけないよ、電話の相手は詐欺なのさ。詐欺の手口を寸劇にして、地域の人へ注意喚起し被害者を減らす活動などをしています。鈴木北九生さん：こんにちは、野方警察署のふれあいポリス鈴木です。普段は、オレンジ色の服をトレードマークとし、「ふれあいポリス」という名前で活動。日々の防