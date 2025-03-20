「桂力造桂米之助桂惣兵衛三人同時襲名披露公演」が行われる20日、開演に先立って落語家3人が大阪・サンケイホールブリーゼの楽屋入り。これをもって襲名となった。開演よりも1時間約20分前。ひろば改め2代目桂力造（46）、ちょうば改め4代目桂米之助（46）、そうば改め2代目桂惣兵衛（46）は神妙な表情で楽屋前に現れた。着到板と呼ばれる名札には、まだ「ひろば」「ちょうば」「そうば」の慣れ親しんだ名前が記されていた