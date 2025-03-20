“Z世代のアイコン”IVEが、快進撃を続けている。【写真】ウォニョンの異次元ボディ＆美貌韓国企業評判研究所の最新発表によると、IVEは2025年3月のガールズグループ・アイドルブランド評価で1位を獲得した。また、ガールズグループ個人ブランド評価では、1位のウォニョンを筆頭に、メンバー全員が13位以内にランクインし、最上位を独占した。これは、2025年2月のスター・歌手ブランド評価、そしてウォニョンの個人ブランド評価で1