◇ウエスタン・リーグ阪神―ソフトバンク（2025年3月20日SGL）体調不良で出遅れていたビーズリーが先発で4回3安打無失点と開幕ローテ入りで前進した。実戦は春季キャンプ中の2月23日の中日戦（北谷）以来。走者を背負う場面もあったが、要所を締めた。ビーズリーは体調不良を訴えて5日の中日戦（甲子園）での登板を回避し一時、戦線離脱。10日に練習復帰し、13日にライブBPに登板するなど実戦復帰へ調整を進めてきた。