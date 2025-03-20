◆2回途中から森唯斗が緊急登板DeNAのドラフト1位・竹田祐投手(25＝三菱重工West)が20日、イースタン・リーグの巨人戦（横須賀）に先発登板。2回に打球が左足首付近を直撃し負傷降板した。初回に1点を失い、2回のマウンドに上がったドラ1右腕。先頭の郡に右前打を許し、無死一塁で続く山瀬に4球目のフォークを捉えられると、強烈なライナーが左足首付近に直撃し、そのままマウンドに倒れ込んだ。ベンチからすぐさまトレーナ