第９７回選抜高校野球大会は２０日、第３日第１試合で３８年ぶり２度目出場の西日本短大付（福岡）が２年ぶり６度目出場の大垣日大（岐阜）に６―０で完封勝ちし、甲子園でのセンバツ初白星を手にした。打順が２巡目に入った中盤以降に西日本短大付打線が爆発した。３回まで大垣日大の先発・中野（３年）の前に無安打に抑えられたが、４回に先頭の奥（３年）が中前打で出塁。一死二死から３番・斉藤大将外野手（３年）が先制の