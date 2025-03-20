【モデルプレス＝2025/03/20】俳優の沢村一樹が3月19日、自身のInstagramを更新。妻との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】沢村一樹、妻と東京ドームで野球観戦◆沢村一樹、妻と野球観戦東京ドームで行われた「MLB東京シリーズ2025」を観戦した沢村は「大のプロ野球ファンの嫁と」とスタンドでの妻との2ショットを公開。「早い時間に練習から観に行き、、そして大谷翔平選手の今シーズン第一号に立ち会えました♪リト