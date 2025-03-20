放送作家でタレントの野々村友紀子さんが１９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」に出演し、春特有の「味」について、いらだちを見せる一幕があった。この日のテーマは「ストレス発散！春の愚痴祭り」。「この時期に独特のイラッとなんですけど…。こんなん言ったら本当、叩かれるかも知れないですけど切り込みますけど」と前置きして話し出すと「この時期に出てくる桜味って何がおいしいんですか？」と