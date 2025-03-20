THE RAMPAGE・長谷川慎 長谷川慎（THE RAMPAGE）が20日、都内で行われた1st FASHION STYLE BOOK『melt』刊行記念プレス取材会に出席した。幻冬舎と LDH JAPANがタッグを組み、毎月１冊、12カ月連続で刊行する大型企画「GL-16〜THE RAMPAGE BOOKS〜」。本プロジェクトの 9 作目としてパフォーマーの長谷川慎が本作をリリースした。グループ随一のファッションマニアでもある長谷川のファッション観を紐解く。横浜中