韓国コスメブランドの｢AMUSE(アミューズ)｣では、乙女心をくすぐるピンクのリボンがキュートな、｢バレリーナ限定エディション｣2種を、2025年3月24日(月)より一部店舗をのぞく全国のドン･キホーテにて、店舗限定で発売いたします。リボンデザインがかわいい、春にピッタリの限定アイテムが登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ベストアイテムの限定エディションが登場 韓国アイドルグル&#12