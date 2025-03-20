20日は春分の日です。 長崎市で「ハタあげ大会」が行われ、子どもたちが楽しむ姿が見られました。 長崎市の唐八景公園で開かれた「ハタあげ大会」。 県中小企業家同友会が行っている春分の日の恒例行事で、市内の児童養護施設からおよそ50人の子どもたちが参加しました。 大人の手を借りながら大型のハタあげにも挑戦。 (子どもたち) 「（ひもが）重い。吸い込まれそう」「難しかった。（ひもを）ひっぱるところ」 子どもた