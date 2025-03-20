◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦天理1―5山梨学院（2025年3月20日甲子園）天理（奈良）が接戦を制することができず、3年ぶりの選抜大会勝利はならなかった。勝てば、松山商（愛媛）に並び、歴代5位の春夏通算80勝目だったが、節目到達は夏に持ち越しとなった。痛すぎるアクシデントが最後まで重くのしかかった。0―0の3回2死満塁、山梨学院2番手投手の投球が石井翔太捕手（3年）の顔面を直撃。石井は打席付近で倒