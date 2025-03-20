◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦山梨学院5―1天理（2025年3月20日甲子園）23年の優勝校・山梨学院（山梨）が接戦を制し、3年連続の初戦突破を果たした。3回に先制点を失ったが、直後にすぐさま逆転に成功した。4回先頭の4番・万場翔太（3年）が左前打で出塁すると相手野選、進塁打の内野ゴロで1死二、三塁と確実に好機を拡大。7番・宮川真聖（3年）が直球を左中間にはじき返し、逆転2点二塁打で試合をひっくり返し