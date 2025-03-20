20日未明、大分市都町のスナックで、女性経営者にグラスを投げつけたとして28歳の女が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、大分市小中島に住むアルバイト従業員の女（28）です。女は20日午前3時40分ごろ、大分市都町のスナックで、女性経営者（50代）にグラスを投げつけ、鼻に出血を伴う擦り傷を負わせた疑いが持たれています。 警察によりますと、当時、女性経営者から「殴られた。相手がいる」と110番通報があ