俳優の沢村一樹（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。妻との2ショット写真を公開した。【写真】「ラブラブですね」「相当いい席」妻との“MLB野球デート”公開の沢村一樹沢村は「大のプロ野球ファンの嫁と。早い時間に練習から観に行き、、そして大谷翔平選手の今シーズン第一号に立ち会えました♪」と報告し、複数枚の写真をアップ。『MLB東京シリーズ』を夫婦で観に行ったようで、ラフな私服姿の沢村と妻の自撮り2ショ