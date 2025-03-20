【ワールドカップ2026アジア最終予選】日本代表 vs バーレーン代表（3月20日／埼玉スタジアム2002）【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図日本代表は3月20日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第7節でバーレーン代表と対戦。予想されるスタメンを整理したい。ここまで5勝1分でグループCの首位を走る日本代表は、このバーレーン戦に勝利すれば8大会連続8回目のW杯出場が決定（引き分けでも他会場の結果