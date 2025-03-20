ナゲッツ戦の試合前、アリーナに到着したレーカーズの八村塁＝19日、ロサンゼルス（NBAE提供・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは19日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は左膝蓋腱炎のため本拠地ロサンゼルスでのナゲッツ戦を欠場した。チームは120―108で3連勝し、43勝25敗となった。八村は試合前にコートでシュート練習し、回復をうかがわせる姿を見せた。レディク監督は日々の状態を見て復