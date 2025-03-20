20日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選第7戦「日本×バーレーン」が行われます。【画像】「なぜ、こんなに日本代表は強い？」遠藤選手の回答は？19日、日本代表は試合会場で最終調整を行いました。その大一番を前に、内田篤人さんが日本代表のキャプテン・遠藤航選手（32）に、イギリスで話を聞きました。日本代表が、なぜこんなに強いのか。その理由を探ってきました。■最終予選史上最多22得点＆最少失点、20日勝