（台北中央社）国防部（国防省）は20日、同日午前6時までの24時間に中国の軍用機延べ27機と軍艦延べ6隻が台湾海峡周辺で活動しているのを確認したと発表した。軍用機のうち延べ20機は台湾海峡の暗黙のライン「中間線」を越えて台湾の南西の空域に進入した。中国の気球1機が台湾の防空識別圏（ADIZ）に進入したことも併せて発表した。気球は19日午後5時55分に中部・台中の西93カイリ（約172キロ）、高度2万7000フィート（約8230メー