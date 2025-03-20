（屏東中央社）中華郵政は20日、観光地として多くの観光客が訪れる南部・屏東県の離島・小琉球の郵便局で、外貨5種類の両替サービスを開始した。米ドル、日本円、ユーロ、人民元、香港ドルを取り扱う。増加する外国人観光客の利便性向上を図る。小琉球は台湾で唯一のサンゴ礁でできた島。マリンスポーツを楽しめる他、周辺の海域は豊かな生態系で知られ、ウミガメと出会うこともできる。小琉球を管轄する大鵬湾国家風景区管理処の