任期満了に伴う秋田県知事選挙がきょう告示され、現職の引退により16年ぶりの新しい知事誕生に向けた選挙戦が始まりました。秋田県知事選に立候補したのは、いずれも無所属の前の副知事・猿田和三氏（61）と、前の県議会議員・鈴木健太氏（49）、無職・大久保範夫氏（73）の新人3人です。猿田和三氏「人口減少対策に私は覚悟を決めてやり抜きます」鈴木健太氏「必ず勝利をして、子どもたちに申し訳ないなと思わなくても済むような