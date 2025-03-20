演歌歌手の新浜レオンさんと、ダチョウ倶楽部の寺門ジモンさんが3月20日、東京・上野恩賜公園で行われた「うえの桜フェスタ2025」開花セレモニーに登壇しました。 【写真を見る】【新浜レオン】“膝スラ“で上野凱旋最初のお客さんは「ハト3羽」紅白出場をファンに感謝新浜さんがおなじみの「膝スラ」(膝スライディング)で登場すると、今か今かと待ちわびていたファンから大きな歓声と拍手がわきました。新浜さんは、20