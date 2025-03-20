格闘技イベント「ＯＮＥ１７２」（２３日、さいたまスーパーアリーナ）でエドゥアルド・フォラヤン（４１＝フィリピン）との４度目の対戦に臨む?バカサバイバー?こと青木真也（４１）が「ＯＮＥチャンピオンシップジャパン」の公式ユーチューブチャンネルで心境を語った。青木は動画内で地元・静岡での階段ダッシュトレーニングの様子を公開。柔道に打ち込んだ高校時代に練習した場所だとして「一生懸命やっていた場所に戻