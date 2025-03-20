Instagramアカウント「tanegashima.animal.rescue」に、ネズミ駆除用の粘着シートにかかってしまった子猫を保護した時の様子をまとめたリールが投稿されました。 77万再生を突破したこのリールには、「幸せそうな顔が見れて良かったです」といった声があがりました。