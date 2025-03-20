◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―巨人（２０日・横須賀）ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手＝（三菱重工Ｗｅｓｔ）がアクシデントに見舞われ、緊急降板した。２回無死一塁の場面だ。山瀬の痛烈なライナー性の打球が竹田の左足付近に直撃。そのまま立ち上がることができず、マウンド上でうずくまった。ベンチからトレーナーらが駆けつけ、場内は騒然。ドラ１右腕は担架で運ばれ、降板することになった。