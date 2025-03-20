（20日、第97回選抜高校野球大会1回戦西日本短大付6―0大垣日大）大垣日大―西日本短大付五回裏西日本短大付2死三塁、佐藤は左翼線に適時三塁打を放ち、一塁を回る=上田博志撮影西日本短大付（福岡）の4番打者、佐藤仁（じん）の趣味はピアノ。寮にキーボードを持ち込み、息抜きでジャズやポップスを奏でる。応援団にリクエストした曲は、ドボルザークの交響曲第9番「新世界より」だ。「甲子園を自分の雰囲気にしたかっ