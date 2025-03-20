ライフスタイルストア「PLAZA（プラザ）」が、デイジーがアイコンのブランド「MARY QUANT（マリー・クワント）」と初コラボ！コラボアイテムは、全国のPLAZA・MINiPLAで4月17日（木）まで販売中です。『MARY QUANT meets PLAZA』はハッピー感MAX◎「MARY QUANT」と「PLAZA」の初コラボ『MARY QUANT meets PLAZA』には、この春さっそく活躍しそうなアイテムがずらり。ピンクがメインカラーの、桜やハッピーな春の訪れを感じさせるコ