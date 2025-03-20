新学期や新年度に向けて引っ越しが増えるこの季節、「費用を少しでも抑えたい」と考えている人は多いかもしれません。中でも気になるのが賃貸の初期費用ではないでしょうか。 特に仲介手数料は、不動産業者によって金額が異なると聞いたことがあるものの、実際に値引き交渉ができるのか、どこまで安くできるのか疑問に思う人もいるでしょう。 いくつかの不動産業者を回って相見積もりを取るのは失礼なのか、ルール