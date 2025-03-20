お笑いコンビ「野性爆弾」が19日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。若手時代のエピソードを語った。かまいたち、ビスケットブラザーズという世代の違う芸人同士で大阪時代を回想。濱家隆一から「当時、怖い先輩多かったですよね？」と問われたくっきー！は「怖いのしかおらんかったよ！千原兄弟さんも中川家さんも怖かったよ。メッセンジャーさんも。でもやっぱり一番千原兄弟さんが怖かったかも…トップ