タレント薬丸裕英（59）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。TBS「はなまるマーケット」でともに司会を務めた女優・岡江久美子さん（享年63）のエピソードを披露した。生放送で起きたハプニングとして「岡江久美子さんのハエキャッチ」を挙げた薬丸。「はなまるマーケットの生放送中にコーナーがあって。そしたらハエが飛んできた。岡江さんが反応して、話は聞いてるけどずっとハエを見てる。それ