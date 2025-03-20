福岡県警本部福岡県警は20日、同県太宰府市の山中にある私有地を無断で造成し、キャンプ場を設置したとして不動産侵奪の疑いで、いずれも同県宇美町、中国籍の会社役員劉暁慶容疑者（41）と、夫の会社員李勇容疑者（42）を逮捕した。認否を明らかにしていない。県警によると、土地は国の特別史跡「大野城跡」の一部。逮捕容疑は2022年10月ごろから23年9月下旬ごろ、福岡市の無職女性（95）らが所有する計約2300平方メートルの