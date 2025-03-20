アイドルグループ日向坂46五期生10人目の新メンバーとして、大阪府出身 19歳の蔵盛 妃那乃さんが発表されました。 【写真を見る】【日向坂46・五期生】新メンバー10人目は大阪府出身19歳・蔵盛妃那乃さん（くらもり ひなの）紹介動画は特技の「日本舞踊」や「箏」を披露グループのYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」では、高井さんが、浜辺で戯れたり、特技の「日本舞踊」や「箏」を披露するする映像が公開されまし