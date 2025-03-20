2025年3月19日、台湾メディア・中時新聞網は東京ドームで行われた米大リーグ（MLB）開幕シリーズ第2戦でロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が放ったホームランについて報じた。記事は、19日に行われたシカゴ・カブス戦で大谷が5回表にピアソン投手からセンターへの大飛球を放ち、スタンドの観客が伸ばした手にボールが当たってグラウンドに落ちたと紹介。審判はホームランと判定したものの、大谷のホームイン後にリプレー検証を実