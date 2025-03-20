「二十歳になった福くん旅in尾道」昨年6月に20 歳を迎えた鈴木福くん。 木曜ヒルナンデス！の先輩・横山裕とこの春行きたい尾道へ美味しいグルメを楽しむ大人旅へ！＜出演＞鈴木福横山裕（SUPER EIGHT）〈今回使用したカメラ〉KODAK PIXPRO FZ5525,080円＜放送で伺ったお店＞【桂馬蒲鉾商店】1913年創業の老舗蒲鉾店・桜もち天300円・柿天300円・春の竹篭盛 3,480円【小籠包酒場 大和湯】明治時代に建てられた銭湯を