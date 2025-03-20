BIGYUKIと新しい学校のリーダーズによる、NHK『新ジャポニズム』イメージソング「Free Yourself」が、4月11日に配信リリースされる。 （関連：FRUITS ZIPPER、新しい学校のリーダーズを成功に導くアソビシステム 中川悠介が仕掛けるエンタメビジネスのアップデート） 同楽曲は、NHKの放送100年を機に進められてきた新番組『新ジャポニズム』のイメージソング。ジャンルや