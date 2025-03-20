６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴（２０）が１９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」に出演し、涙を見せる一幕があった。この日のテーマは「ストレス発散！春の愚痴祭り」。「ずっとモヤモヤして悲しんでることがあるんですけど…」と話し出した菅田。「他のグループを下げて、自分の（好きな）グループを応援するコメントの風潮に…」と言いかけて声を震わせると「涙し