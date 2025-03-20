◆毎日杯・Ｇ３（３月２９日、阪神競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝３月２０日、美浦トレセン前走の京成杯で４着に敗れたキングノジョー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父シルバーステート）は、初コンビの坂井瑠星騎手を背にＷコースで併せ馬を実施。エオアリイ（３歳未勝利）を大きく追走すると、直線では仕掛けられて内から１馬身先着した。タイムは６ハロン７８秒６、５ハロン６３秒９と、どちらもこの日の最