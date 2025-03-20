サムスン電子やサムスン生命を含む、サムスンの韓国内の系列会社7社が「売上高10兆ウォンクラブ」に入ったことが明らかになった。【注目】“3代目のサムスン”、世界を超え未来へ3月20日、企業分析専門の韓国CXO研究所が発表した「主要サムスン系列会社の2024年売上高現況調査」の結果によると、サムスン電子を含む主要系列会社21社の2024年の売上高は計388兆ウォン（約39兆4178億円）に達した。サムスングループ内で2024年基準の